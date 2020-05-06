Глава Роспотребнадзора настаивает на трехступенчатой отмене ограничений из-за коронавируса

6 Май 2020 2020-05-06T20:27:56+03:00

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Отмена ограничений, введенных в стране из-за коронавируса, должна проходить в три этапа. Такой сценарий на совещании с президентом РФ предложила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет kp.ru.

По ее словам, на первом этапе гражданам могут разрешить заниматься спортом на улице, но с учетом соблюдения дистанции и в одиночку, не большими группами.

Второй этап предусматривает снятие запрета на прогулки и начало работы образовательных организаций, а также открытие всех торговых точек.

И только после окончательной стабилизации ситуации и кривая заболеваемости пойдет вниз, власти могут перейти к третьему этапу - открытию парков и скверов. Однако социальную дистанцию соблюдать придется все равно.

Снятие ограничений зависит от трех показателей: суточное число новых заражений, свободный коечный фонд и охват тестирования. Последний пункт даст возможность понять, насколько широкое распространение среди населения России получил коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU