2020-05-07T06:31:57+03:00
Общество

Погода в Крыму на 7 мая: дождь и тепло до +18

На полуострове в силе штормовое предупреждение
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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В Симферополе синоптики обещают дождь.В Симферополе синоптики обещают дождь.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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7 мая на Крымском полуострове ожидается высокая пожарная опасность, действует и штормовое предупреждение.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный до 15 м/с. Температура воздуха днем +15…+17°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь. Ветер днем юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха днем +14…+16°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный до 15 м/с. Температура воздуха днем +16…+18°.

В Керчи облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный до 14 м/с. Температура воздуха днем +14…+16°.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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