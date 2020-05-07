Погода в Крыму на 7 мая: дождь и тепло до +18
7 мая на Крымском полуострове ожидается высокая пожарная опасность, действует и штормовое предупреждение.
- В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный до 15 м/с. Температура воздуха днем +15…+17°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь. Ветер днем юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха днем +14…+16°.
На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный до 15 м/с. Температура воздуха днем +16…+18°.
В Керчи облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный до 14 м/с. Температура воздуха днем +14…+16°.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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