Десять тысяч граждан Украины останутся без своей земли в Крыму
По меньшей мере 10 тысяч граждан Украины лишаться своих земельных участков в Крыму из-за указа президента России Владимира Путина.
Как заявил заместитель руководителя так называемой прокуратуры АРК Виталий Секретарь, всем украинцам, потерявшим в Крыму землю, следует обращаться в эту самую «прокуратуру».
Получив эту информацию, Киев сможет просить Международный уголовный суд о необходимости официального расследования ситуации в Крыму.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о расширении списка территорий, где иностранцы, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут владеть землей. В этот перечень вошли 11 районов и восемь городов Крыма.
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ИСТОЧНИК KP.RU