Десять тысяч граждан Украины останутся без своей земли в Крыму

7 Май 2020 2020-05-07T09:47:37+03:00

Армянск таке вошел перечень территорий, где иностранцы не могут иметь землю. Фото: Анастасия ЖУКОВА

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По меньшей мере 10 тысяч граждан Украины лишаться своих земельных участков в Крыму из-за указа президента России Владимира Путина.

Как заявил заместитель руководителя так называемой прокуратуры АРК Виталий Секретарь, всем украинцам, потерявшим в Крыму землю, следует обращаться в эту самую «прокуратуру».

Получив эту информацию, Киев сможет просить Международный уголовный суд о необходимости официального расследования ситуации в Крыму.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о расширении списка территорий, где иностранцы, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут владеть землей. В этот перечень вошли 11 районов и восемь городов Крыма.

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ИСТОЧНИК KP.RU