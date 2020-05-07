За сутки в Крыму еще 8 человек заразились коронавирусом

7 Май 2020 2020-05-07T10:16:27+03:00

Один из случаев – завозной с территории Украины

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В Крыму за 6 мая зарегистрировано 8 новых случаев коронавирусной инфекции. Один из них - завозной с территории Украины.

- Все старые очаги. Двое зараженных в Красноперекопском районе, двое - Сакский район, один из них сын женщины, которая умерла. Один человек в Алуште - это сын госпитализированной женщины 1925 года рождения. Еще два зараженных выявлены в Симферополе и один по неизвестному очагу, - сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар.

Всего в республике на 7 мая зарегистрировано 168 случаев коронавирусной инфекции. 22 из них завезены из-за границы, 17 - из субъектов РФ. 23 случая выявлены по контактам с прибывшими из субъектов РФ, 106 - по контактам с лицами с лабораторно поврежденными результатами.

Выздоровевших за весь период - 41 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU