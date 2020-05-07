В Крыму официально подтверждена смерть женщины от коронавируса
В Крыму 5 мая зарегистрирована первая смерть от коронавируса, сообщил глава региона Сергей Аксенов. От Covid-19 скончалась женщина 1950 года рождения из Сакского района.
- Понятно, чтобы были сопутствующие заболевания, - заявил Аксенов.
Напомним, что за сутки 6 мая в Крыму зарегистрировано 8 новых случаев заражения новым коронавирусом.
Всего в республике на 7 мая зарегистрировано 168 случаев коронавирусной инфекции. 22 из них завезены из-за границы, 17 – из субъектов РФ. 23 случая выявлены по контактам с прибывшими из субъектов РФ, 106 - по контактам с лицами с лабораторно поврежденными результатами.
Выздоровевших за весь период – 41 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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