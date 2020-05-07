Почти 2 тысячи человек в Крыму находятся под подозрением на коронавирус
За сутки под наблюдение врачей в Крыму взято 70 человек. При этом снято с наблюдения 78 граждан, сообщила вице-премьер республики Елена Романовская.
- Сегодня под медицинским наблюдением находится 1881 человек, - отметила Романовская.
При этом главный санитарный врач РК Наталья Пеньковская сообщила, что за сутки 18 приезжих, не имеющих оснований для посещения Крыма, были направлены в обсерватор. Трое человек отказались от изоляции. Позже двое передумали, по третьему отказнику сегодня будет вынесено решение суда.
- За вчерашний день в обсерватор с железнодорожного вокзала Евпатории направлено 8 человек, с железнодорожного вокзала Симферополя - 1 человек, из аэропорта - 6 человек и из автомобильных пунктов пропуска - 3 человека, - сказала Пеньковская.
Напомним, что на 7 мая в Крыму зарегистрировано 168 выявленных случаев COVID-19, при этом 41 пациент уже выписан из больниц с выздоровлением. За сутки в Крыму выявлено 8 случаев заражения по республике.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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