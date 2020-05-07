Фотофакт: Железнодорожная больница Симферополя перестала быть обсерватором

7 Май 2020 2020-05-07T11:55:26+03:00

Павел Николаевич в больницу попал 17 апреля с двусторонней легочной пневмонией. Фото: Михаил ПАТЛИС

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Симферопольская клиническая больница (бывшая Железнодорожная, - Ред.) вышла 7 мая из режима обсервации.

- Обсервация снимается, персонал уходит из помещения обсерватора, больница отмывается и начинает работу в обычном режиме, - сообщила главный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская.

Больница сможет оказывать медицинскую помощь той группе населения, для которой она предусмотрена по маршрутизации.

Всего сегодня из медучреждения было выписано 106 человек - 28 пациентов и 78 сотрудников больницы. Из 28 пациентов 25 человек выписали с выздоровлением, еще троих перевели по сопутствующим заболеваниям в другие медицинские учреждения города.

Напомним, что 22 апреля один из пациентов, поступивших из Бахчисарайского района, был протестирован на коронавирус. Тест дал положительный результат.

Вскоре у двух сотрудников больницы тест также дал положительный результат. 24 апреля был введен режим обсервации.

Последний «освобожденный» из больницы пациент - Малашенко Павел Николаевич 1952 года рождения. По специальности он проводник в поездах дальнего следования. В больницу попал 17 апреля с двусторонней легочной пневмонией.

- Рад слаженной работе врачей и питанию. Кормили хорошо, уделяли внимание всем просьбам, остался очень доволен тем, - рассказал КП-Крым Павел Николаевич.

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ИСТОЧНИК KP.RU