Фотофакт: Железнодорожная больница Симферополя перестала быть обсерватором
Симферопольская клиническая больница (бывшая Железнодорожная, - Ред.) вышла 7 мая из режима обсервации.
- Обсервация снимается, персонал уходит из помещения обсерватора, больница отмывается и начинает работу в обычном режиме, - сообщила главный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская.
Больница сможет оказывать медицинскую помощь той группе населения, для которой она предусмотрена по маршрутизации.
Всего сегодня из медучреждения было выписано 106 человек - 28 пациентов и 78 сотрудников больницы. Из 28 пациентов 25 человек выписали с выздоровлением, еще троих перевели по сопутствующим заболеваниям в другие медицинские учреждения города.
Напомним, что 22 апреля один из пациентов, поступивших из Бахчисарайского района, был протестирован на коронавирус. Тест дал положительный результат.
Вскоре у двух сотрудников больницы тест также дал положительный результат. 24 апреля был введен режим обсервации.
Последний «освобожденный» из больницы пациент - Малашенко Павел Николаевич 1952 года рождения. По специальности он проводник в поездах дальнего следования. В больницу попал 17 апреля с двусторонней легочной пневмонией.
- Рад слаженной работе врачей и питанию. Кормили хорошо, уделяли внимание всем просьбам, остался очень доволен тем, - рассказал КП-Крым Павел Николаевич.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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