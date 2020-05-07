Каким предприятиям Крыма разрешили работать с 18 мая

7 Май 2020 2020-05-07T12:16:08+03:00

Работать можно при соблюдении требований Роспотребнадзора. Фото: Михаил ПАТЛИС

Бизнесу нужно подать уведомления и соблюдать правила

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Начиная с 18 мая, будет возобновлена работа целого ряда предприятий Крыма, сообщил премьер министр республики Юрий Гоцанюк.

Работу в условиях повышенной готовности к ЧС возобновит сфера торговли легковыми автомобилями и мотоциклами, оптовая и розничная торговля всеми видами товаров, в том числе одеждой и обувью.

Также будет разрешено производство табачных изделий, текстиля, одежды, кожи и изделий из кожи. Смогут работать предприятия по обработке древесины и производству изделий из дерева, производству бумаги и бумажных изделий.

С 18 мая возобновится производство химических веществ, лекарств, резиновых и пластмассовых изделий, металлургии, компьютеров, электронных и оптических изделий, электрического оборудования, автотранспортных средств и прицепов, мебели.

Также возобновятся операции с недвижимостью, будет запущена работа бухгалтерского учета, архитектуры, инженерно-технического проектирования, дизайна и фотографии, аренды и лизинга, трудоустройства персонала, художественного творчества, возобновлена работа общественных организаций.

Заметим, что бизнес сможет вернуться в строй после подачи уведомления и при строгом соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.

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ИСТОЧНИК KP.RU