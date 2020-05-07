В Гурзуфе цветут маки: 5 красивых фото с Южного берега Крыма
В Крыму уже отцвели тюльпаны, но зато можно насладиться благоухающей глицинией, а вскоре весь полуостров покраснеет от маков.
У цветка очень нежные лепестки. Фото: Алекс Кедми
Это красивое растение с нежными лепестками и тоненьким стебельком, радует своей красотой всего несколько дней в году.
Красное на голубом очень красиво смотрится. Фото: Алекс Кедми
Срок жизни одного цветка невелик, но мак берет своим количеством.
Маковые поляны для эффектных фотосессий появятся на полуострове чуть-чуть позже. Пока же можно полюбоваться отдельными растениями-солистами, которые раскрыли свои бутоны на Южном берегу.
Маки только еще начинают распускать бутоны. Фото: Алекс Кедми
- Гурзуф, цветут маки, - так назвал свои снимки Алекс Кедми, талантливый крымский фотограф.
Солнце на закате придает фото особую прелесть. Фото: Алекс Кедми
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ИСТОЧНИК KP.RU