Полиция Крыма прикрыла нарколабораторию в Псковской области

7 Май 2020 2020-05-07T13:24:33+03:00

Продажу запрещенных веществ вели через интернет-магазин в Крым

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Житель Псковской области создал подпольную лабораторию в своем частном доме и продавал дурь через интернет-ресурсы. Наркотики распространяли как в регионах России, так и на Крымском полуострове, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Выйти на лидера группы сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Крыму смогли через его подельников, которые занимались транспортировкой и распространением запрещенных веществ в республике.

Преступники продавали запрещенные препараты через интернет-магазин, созданный на платформе сайта «HYDRA». Серверы находились в Крыму и других субъектах РФ.

На месте преступления, в частном гараже лидера группы, полиция нашла профессиональное химическое оборудование, материалы, реактивы, использующиеся в производстве и компьютерную технику, с помощью которой управляли интернет-магазином.

Против жителя Псковской области следственное управление МВД по РК возбудило уголовное дело. Мужчине грозит срок лишения свободы до 20 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU