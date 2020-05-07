На ремонт дорог в Крыму хотят выделить 7 миллиардов рублей

7 Май 2020 2020-05-07T14:20:29+03:00

В Крыму около 80% автодорог не соответствуют нормативам. Фото: Анастасия ЖУКОВА

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Правительство России планирует выделить Росавтодору 6 850 000 рублей на ремонт и проектирование дорог в Крыму. На эту сумму хотят восстановить около 166 километров автомобильного полотна, сообщается на сайте Кабмина России.

Речь идет о выделении средств из резервного фонда правительства страны в 2020 году. Если проект утвердят, деньги пойдут на проектирование, капитальный ремонт дорог регионального, межмуниципального и местного значения.

Ранее 6 марта глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на масштабный ремонт дорог полуострова в 2020 году планируют выделить 17 миллиардов рублей.

Стоит отметить, что дорожную сеть Крыма спроектировали и построили в 1940-1950-е годы, и она не рассчитана на современные нагрузки.

Ранее министр транспорта республики Сергей Карпов сообщал, что Крыму, где около 80% автодорог не соответствуют нормативам, необходимо 144 миллиарда рублей до 2024 года на их ремонт и реконструкцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU