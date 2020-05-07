2020-05-07T14:27:29+03:00
Общество

В Керчи на каждом сухпайке для школьника кто-то заработал по 100 рублей

Прокуратура начала проверку наценки на продукты в сухпайках
Анна БУГОРКОВА
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На сухпайки для школьников столицы РК пока никто не жаловался. Фото: администрация Симферополя.На сухпайки для школьников столицы РК пока никто не жаловался. Фото: администрация Симферополя.
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В Керчи ученикам 1-4 классов начали выдавать сухие пайки. Сумма, потраченная на продукты, показалась родителям сильно завышенной.

Стоимость среднего набора (макароны, зеленый горошек, манка, сахар, кабачковая икра, сок, кондитерские изделия и пакет) составила 360 рублей, но цена каждой позиции не указана.

Родители детей из школы №12 сообщили, что для покупки этих продуктов в обычных торговых сетях понадобится около 270 рублей. На что ушли остальные деньги?

Депутат Керченского городского совета Дмитрий Миронов обратился в прокуратуру города с требованием разобраться со сложившейся ситуацией. На данный момент проводится проверка по факту наценки на продукты в сухпайках.

Напомним, что глава республики Сергей Аксенов дал указания привести к единому стандарту сухпайки для всех школьников Крыма. Всего выдано более 135 тысяч сухих пайков.

Кроме того некачественные консервы оказались в составе сухпайков для школьников города Саки - следственный комитет начал проверку качества продуктов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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