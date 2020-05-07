За сутки в Крыму поймали 85 нарушителей самоизоляции
За прошедшие сутки более 200 человек нарушили режим самоизоляции, на всех нарушителей составили протоколы.
- На данный момент ситуация улучшилась. Пожилых граждан, гуляющих по улице, стало меньше, - сообщил заместитель начальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин.
За 6 мая выписали всего 85 предписаний о нарушении режима самоизоляции.
На данный момент в Крыму зарегистрировано 168 выявленных случаев COVID-19. За сутки в Крыму выявлено 8 случаев заражения. Всего под подозрением на коронавирус находится почти 2 тысячи человек.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU