За сутки в Крыму поймали 85 нарушителей самоизоляции

7 Май 2020 2020-05-07T14:31:01+03:00

Пенсионеры стали реже появляться на улице, говорят в МВД. Фото: Михаил ПАТЛИС

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За прошедшие сутки более 200 человек нарушили режим самоизоляции, на всех нарушителей составили протоколы.

- На данный момент ситуация улучшилась. Пожилых граждан, гуляющих по улице, стало меньше, - сообщил заместитель начальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин.

За 6 мая выписали всего 85 предписаний о нарушении режима самоизоляции.

На данный момент в Крыму зарегистрировано 168 выявленных случаев COVID-19. За сутки в Крыму выявлено 8 случаев заражения. Всего под подозрением на коронавирус находится почти 2 тысячи человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU