Плакаты для акции «Бессмертный полк» крымчанам изготовят бесплатно

7 Май 2020 2020-05-07T16:20:52+03:00

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В 2020 году торжественное празднование Дня Победы и акция «Бессмертный полк» пройдут в упрощенном режиме. Многие будут отмечать этот праздник дома в самоизоляции.

В честь 75-й годовщины Победы в Крыму пройдет акция «Портрет героя» - всем желающим бесплатно изготовят плакаты.

Для участия необходимо оставить заявку по номеру горячей линии «Мы вместе» (800) 200-34-11. Фотографию родственника, участника войны, ФИО, годы жизни, звание (по желанию/при наличии), и его род занятий в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (по желанию) необходимо отправить на электронную почту polk@md-crimea.ru.

К письму надо прикрепить свои контактные данные: ФИО, номер телефона, адрес проживания (доставки).

Готовый портрет волонтеры доставят бесплатно по указанному адресу в течение 4-5 дней с момента подачи заявки.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU