В Керчи закончили реставрацию обелиска Славы на горе Митридат

7 Май 2020 2020-05-07T17:48:09+03:00

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Реставрация обелиска Славы на горе Митридат в Керчи завершена. Компания «Баварский дом» закончила работы в канун 75-летия Дня Победы.

Как сообщил в своем Facebook глава администрации Керчи Сергей Бороздин, подрядчик выполнил реставрацию стелы обелиска, работы по укреплению основания памятника, облицовке его подпорных стен и заменил тротуарное мощение.

- Удалось вернуть обелиску первоначальный облик, а именно - воспроизвести надпись «Бессмертным героям - Советская Родина» и бронзовый Орден Славы на стеле, - сообщил Бороздин.

Реставрация коснулась и мемориальной доски с именами героев Советского Союза и фасадной части Вечного огня. Благодаря помощи ««Крымгазсети» там установлена новая газовая горелка.

Ранее обелиск Славы подключили к электрической подстанции. Теперь объект виден с Крымского моста и многих районов города.

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ИСТОЧНИК KP.RU