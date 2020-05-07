В Керчи закончили реставрацию обелиска Славы на горе Митридат
Реставрация обелиска Славы на горе Митридат в Керчи завершена. Компания «Баварский дом» закончила работы в канун 75-летия Дня Победы.
Как сообщил в своем Facebook глава администрации Керчи Сергей Бороздин, подрядчик выполнил реставрацию стелы обелиска, работы по укреплению основания памятника, облицовке его подпорных стен и заменил тротуарное мощение.
- Удалось вернуть обелиску первоначальный облик, а именно - воспроизвести надпись «Бессмертным героям - Советская Родина» и бронзовый Орден Славы на стеле, - сообщил Бороздин.
Реставрация коснулась и мемориальной доски с именами героев Советского Союза и фасадной части Вечного огня. Благодаря помощи ««Крымгазсети» там установлена новая газовая горелка.
Ранее обелиск Славы подключили к электрической подстанции. Теперь объект виден с Крымского моста и многих районов города.
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ИСТОЧНИК KP.RU