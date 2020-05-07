В Симферополе и Севастополе 8 мая частично отключат электричество

7 Май 2020 2020-05-07T18:10:38+03:00

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8 мая в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет электричества. В селах Симферопольского района так же возникнут перебои с током. Свет на несколько часов пропадет из-за ремонтных работ на электросетях.

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Автомобильная, 20-46 (чет), 23-47 (нечет);

пер. Лиственный, 81-91 (нечет);

пер. Розовый, 24-32 (чет), 17-21 (нечет);

с. Новониколаевка: ул. Вишневая, 13, 22-28 (чет), 23, ул. Заводская, 1-32, 34; ул. Целинная, 1-21, 23-37 (нечет), 26, 32; ул. Сосновая, 1-17 (нечет), 20; ул. Центральная, 1, 3-17, 19; ул. Чумацкая, 9-13 (нечет), 12; ул. Подгорная, 1а; ул. Бор-Чокъракъ, 11/17; ул. Объездная, 2, 3; пер. Заводской, 1; ул. Степная, 1-38; ул. Акъ-Къая, 1-5 (нечет), 2, 2м; ул. Залесская, 1-17

Каменский массив, садовые товарищества: Консервщик, Дзержинец, Дорожник, Снежинка

СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН

с 8.00 до 17.00

с.Урожайное: ул. Гагарина, ул. 40 лет Победы, ул. Варлыгина;

c. Красновка: ул. Новая, ул. Степная, ул. Молодежная, ул. Дружбы;

с. Раздолье: ул. Дружбы, ул. Мира, детский сад Теремок, «Крымтелеком», ул. Новая;

с. Винницкое: МУП «Южный Ресурс», ул. Терешковой, ул. Светлая, ул. Школьная

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Шафрановая, 16-А, 16-б, 26-Г, 16-г, 2, 6-18, 24-26;

ул. Сапфирная, 8, 22, 36, 2-г, 30-Б, 2-а, 32, 1-9, 30, 43-А, 11-а, 45-а, 45-Б, 15, 25, 43-4;

ул Камышовое шоссе, 16-В/3, 16-В/1, 16-В/6, 16-В/4, 16, 637, 26-Б, 26-Г;

ул. Ирисовая, 10-А, 14-А, 18-24;

ул. Амет-Хана Султана, 2-4, 14-22, 26-28, 34, 3, 9, 13, 21, 54, 58-64, 68, 23-27, 37/1, 37/2, 37/4, 37/5, 37/6, 37/7, 54, 70, 35;

ул. Согласия, 1-В, 20-22, 26-30, 34, 38, 44-48, 52-54, 19, 23-25, 29-33, 37, 6-10, 14-20, 1, 7-11;

ул. Кольцевая, 12-А, 14-А, 4, 14-16, 20, 23-а, 1, 5, 21, 27-29, 1-в, 13;

ул. Ирисовая, 23-Б, 2-а, 4-А, 2-6, 10-12, 21-Б, 1-3, 7, 11-13, 26-28, 15-в, 15-г, 21-23;

ул. Журналиста Хамадана, 64;

ул. Композитора Боголепова, 22-б, 22-а, 35-37;

ул. Геннадия Черкашина, 36;

туп. Хвойный, 6;

ул. Яхонтовая, 2, 6, 12-14, 20-24, 32-34, 15, 21-23, 29-31;

ул. Сапфирная, 61-63;

х. Отрадный;

ул. Агатовая, 4, 12, 24-28, 1, 55, 69-71.

с. Верхнесадовое (ООО «Крым Ойл», камера слежения, К-Телеком).

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ИСТОЧНИК KP.RU