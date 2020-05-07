В Ялте «Мерседес» протаранил двух мопедистов

7 Май 2020 2020-05-07T18:06:06+03:00

Один из пострадавших - 16-летний подросток

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Жуткое ДТП произошло поздно вечером 6 мая в Ялте: водитель автомобиля «Мерседес» не рассчитал скорость во время поворота и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя мопедами.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, водители двухколесного транспорта, 1993 и 2004 года рождения, получили переломы. А вот водитель «Мерседеса» оказался невредим.

Сотрудники полиции предложили ему пройти тест на состояние алкогольного опьянения, от чего виновник ДТП отказался.

По факту ДТП проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU