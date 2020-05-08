Погода в Крыму на 8 мая: дождь и тепло до +17
8 мая на Крымском полуострове сохранится высокая пожарная опасность, актуально и штормовое предупреждение.
- В Симферополе облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный до 15 м/с. Температура воздуха днем +14…+16°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха днем +14…+16°.
На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха днем +16…+18°.
В Керчи облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный до 14 м/с. Температура воздуха днем +15…+17°.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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