Инфекционное отделение Сакской больницы стало обсерватором

8 Май 2020 2020-05-08T10:40:14+03:00

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Из-за распространения коронавируса инфекционное отделение Сакской центральной районной больницы закрывают на карантин. Ранее «ковид» был обнаружен у одного из врачей.

- В инфекционном отделении сегодня находится семь больных пневмонией. Отделение закрывается на прием и выписку. Туда добавляются медработники из терапевтического отделения, которые контактировали с выявленной сегодня заболевшей. И это отделение закрывается на обсервацию для оказания медпомощи лицам, которые там находятся, - сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

За сутки коронавирус обнаружили у трех медицинских работников Сакской ЦРБ - у двух сотрудников реанимационного отделения и у доктора, которая работала в инфекционном и терапевтическом отделениях. Предполагается, что сотрудники реанимационного отделения инфицировались от пациента с коронавирусом, а доктор инфекционного отделения – от этих медработников.

Реанимационное отделение больницы не становится обсерватором, однако близкие контактные лица заразившихся будут отправлены в обсерватор.

- Лица, которые не находились в контакте с данными медицинскими работниками, продолжают после заключительной дезинфекции в средствах индивидуальной защиты работу в своем отделении, - добавила Пеньковская.

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ИСТОЧНИК KP.RU