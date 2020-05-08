В Крыму около двух тысяч человек находится под меднаблюдением по коронавирусу

8 Май 2020 2020-05-08T10:53:47+03:00

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В Крыму под медицинским наблюдением по коронавирусу на 8 мая 2020 года находится около двух тысяч человек.

- Под меднаблюдением сегодня находятся 1925 человек. Количество таких лиц растет, поскольку из-за рубежа приезжают граждане, которые уже находятся в обсерваторе, в том числе и группы контактных лиц, которые выявлены и помещены в обсерваторы либо находятся на самоизоляции дома, - сообщила вице-премьер - министр труда и соцзащиты Елена Романовская.

По ее словам, под медицинским наблюдением на дому находится 944 человека, в стационарах -172 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU