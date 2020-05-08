Трое тяжелых: В Крыму рассказали о состоянии больных коронавирусом

8 Май 2020 2020-05-08T11:32:59+03:00

За сутки в Крыму обнаружили девять новых заболевших

Изменить размер текста: A A

Состояние трех заболевших коронавирусом в Крыму оценивается как тяжелое. Одна пациентка 1925 года рождения находится на аппарате ИВЛ.

- Состояние девяти пациентов, у которых сегодня зафиксированы положительные тесты на коронавирус, пока уточняется. Тяжелых случаев среди них нет, - сообщила вице-премьер - министр труда и соцзащиты Елена Романовская.

По ее словам, под меднаблюдением по коронавирусу находится 1925 человек.

Напомним, что за сутки коронавирус обнаружили у девяти человек. Три из них - это медики Сакской центральной районной больницы. Инфекционное отделение медучреждения закрыто на обсервацию.

Двое заболевших - из старого ялтинского очага.

- Это две больные, которые находились в контакте с медицинским работником больницы ФМБА, они были ранее выписаны до того, как у нее обнаружили новую коронавирусную инфекцию. Женщины наблюдались на дому, и сегодня были обследованы, подтвердились положительные тесты, - сообщила глава регионального отделения Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Еще двое заболевших обнаружены в Симферополе. Это контактные лица по ранее выявленным очагам. Они госпитализированы в 7 горбольницу. Еще один заболевший – контактный по алуштинскому очагу.

У одного заболевшего очаг заражения не выявлен.

- Мужчина обследован как больной с внегоспитальной пневмонией. Он обратился в частную клинику Симферополя 1 мая, сделал рентгенографию и КТ. После получения этого снимка он вызывал скорую помощь, его госпитализировали в феодосийскую больницу, - уточнила Пеньковская.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU