Крым будет заливать дождями до конца майских праздников
Празднованию Дня Победы в Крыму помешал не только коронавирус, но и погода. До конца недели полуостров будут заливать дожди.
Средняя температура с 8 по 10 мая днем составит от +14 до +19 градусов, ночью - от +3 до +8, сообщили в Крымском гидрометцентре.
В столице полуострова с пятницы по воскресенье ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем - +14…+16. 9 мая температура воздуха ночью +4…+6 градусов; днем - +14…+16. 10 мая температура воздуха ночью +4…+6 градусов; днем - +17…+19.
На ЮБК до конца недели будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем - +16…+18.
Такая же погода ожидается и в Керчи - кратковременный дождь, облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем - +15…+17.
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ИСТОЧНИК KP.RU