2020-05-08T11:51:23+03:00
Общество

Разносят вирусы: Аксенов предложил запретить использование кондиционеров в Крыму

По его словам, на фильтрах оседают все болезнетворные микробы
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил запретить использование кондиционеров на период распространения пандемии коронавируса.

По его словам, на фильтрах аппаратов могут оседать болезнетворные микробы и бактерии.

- В принципе, надо запретить. На фильтрах оседают все болезнетворные микробы, бактерии и так далее. Особенно если фильтр не менялся. Включение кондиционера может способствовать разносу инфекции по помещению, - заявил Аксенов.

По его словам, избежать включения кондиционеров - это «принципиальная позиция», а лучший способ бороться с застоем воздуха - проветривание.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Киев решил переименовать города Крыма на крымскотатарски манер
Больше 200 крымчан за сутки получили штрафы за нарушение режима самозоляции
В Крыму назвали дату окончания учебного года
В Крыму задержан член запрещенной экстремисткой организации
Аксенов призвал крымчан не выходить из дома в День Победы
Больше 700 крымских ветеранов получат мобильные телефоны в подарок
Крымчане перестали массово скупать медицинские маски
Прибывшие в Крым жалуются, что их не размещают в ялтинском обсерваторе
Разносят вирусы: Аксенов предложил запретить использование кондиционеров в Крыму
Крым будет заливать дождями до конца майских праздников
Трое тяжелых: В Крыму рассказали о состоянии больных коронавирусом
В Крыму около двух тысяч человек находится под меднаблюдением по коронавирусу
Инфекционное отделение Сакской больницы стало обсерватором