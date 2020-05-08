Разносят вирусы: Аксенов предложил запретить использование кондиционеров в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов предложил запретить использование кондиционеров на период распространения пандемии коронавируса.
По его словам, на фильтрах аппаратов могут оседать болезнетворные микробы и бактерии.
- В принципе, надо запретить. На фильтрах оседают все болезнетворные микробы, бактерии и так далее. Особенно если фильтр не менялся. Включение кондиционера может способствовать разносу инфекции по помещению, - заявил Аксенов.
По его словам, избежать включения кондиционеров - это «принципиальная позиция», а лучший способ бороться с застоем воздуха - проветривание.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU