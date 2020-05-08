Разносят вирусы: Аксенов предложил запретить использование кондиционеров в Крыму

8 Май 2020 2020-05-08T11:51:23+03:00

По его словам, на фильтрах оседают все болезнетворные микробы

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Глава Крыма Сергей Аксенов предложил запретить использование кондиционеров на период распространения пандемии коронавируса.

По его словам, на фильтрах аппаратов могут оседать болезнетворные микробы и бактерии.

- В принципе, надо запретить. На фильтрах оседают все болезнетворные микробы, бактерии и так далее. Особенно если фильтр не менялся. Включение кондиционера может способствовать разносу инфекции по помещению, - заявил Аксенов.

По его словам, избежать включения кондиционеров - это «принципиальная позиция», а лучший способ бороться с застоем воздуха - проветривание.

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ИСТОЧНИК KP.RU