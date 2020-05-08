Прибывшие в Крым жалуются, что их не размещают в ялтинском обсерваторе

8 Май 2020 2020-05-08T12:00:27+03:00

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Прибывающие в Крым жалуются, что их не размещают в ялтинском обсерваторе. Об этом сообщила главный санитарный врач Республики Крым и Севастополя Наталья Пеньковская.

Она отметила, что «обсерватор – не дом отдыха, а режимный объект в условиях стационара».

- Обсерватор не выбирают, а направляют туда, где есть места. Это вынужденная мера, там такая же цикличность заполнения палат, как в любой больнице. Поэтому одноместное размещение или размещение с кем-то пожеланию – такого не будет, - сказала Наталья Пеньковская.

По словам главы Роспотребнадзора, 24 приезжих за сутки направили в обсерваторы. Десять из них – это прибывшие из Тель-Авива. Трое человек прибыли авиасообщением, еще одного забрали с железнодорожного вокзала.

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ИСТОЧНИК KP.RU