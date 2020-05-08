Крымчане перестали массово скупать медицинские маски

8 Май 2020 2020-05-08T12:21:14+03:00

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У крымчан снизился спрос на покупку медицинских масок. Такие данные приводит государственная аптечная сеть «Крым-Фармация», сообщила вице-премьер – министр труда и социальной защиты Елена Романовская.

- По данным «Крым-Фармации», по их мониторингу, проблем сегодня с закупками масок нет. Спрос на маски в аптечной сети значительно упал, в день «Крым-Фармация» продает не более 5-6 тысяч масок, – сказала вице-премьер.

По ее словам, самый большой запас масок (это 183,2 тысячи) имеется в сети госаптек. Всего в аптеках Крыма имеется около 300 тысяч масок, в ближайшее время ожидается поставка еще ста тысяч штук.

Романовская отметила, что стоимость масок в аптеках колеблется от 24 до 35 рублей за штуку. Также их продают в торговых сетях по цене от 30 до 80 рублей в зависимости от качества.

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ИСТОЧНИК KP.RU