Больше 700 крымских ветеранов получат мобильные телефоны в подарок

8 Май 2020 2020-05-08T13:03:18+03:00

Правда, вручить их смогут только после улучшения эпидемиологической обстановки

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Крымским ветеранам подарят мобильные телефоны с оплаченными сим-картами, когда улучшится эпидемиологическая ситуация.

- Идет подготовка к 9 мая. Определено 206 депутатов, которые будут поздравлять ветеранов. Приобретен 771 мобильный телефон с оплаченным сим-картами. Они будут вручены после того, как закончится эта ситуация, чтобы можно было объяснить, как пользоваться телефоном, - рассказал первый заместитель Председателя Государственного Совета РК Ефим Фикс.

В свою очередь, глава Республики Крым Сергей Аксенов попросил жителей Крыма не выходить из дома в День Победы.

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ИСТОЧНИК KP.RU