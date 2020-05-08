2020-05-08T13:03:18+03:00
Общество

Больше 700 крымских ветеранов получат мобильные телефоны в подарок

Правда, вручить их смогут только после улучшения эпидемиологической обстановки
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Крымским ветеранам подарят мобильные телефоны с оплаченными сим-картами, когда улучшится эпидемиологическая ситуация.

- Идет подготовка к 9 мая. Определено 206 депутатов, которые будут поздравлять ветеранов. Приобретен 771 мобильный телефон с оплаченным сим-картами. Они будут вручены после того, как закончится эта ситуация, чтобы можно было объяснить, как пользоваться телефоном, - рассказал первый заместитель Председателя Государственного Совета РК Ефим Фикс.

В свою очередь, глава Республики Крым Сергей Аксенов попросил жителей Крыма не выходить из дома в День Победы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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