Аксенов призвал крымчан не выходить из дома в День Победы
В связи с распространением коронавируса глава Крыма Сергей Аксенов призвал жителей полуострова оставаться дома 9 мая, в День Победы.
- Завтра у нас великий праздник - День Победы. Я прошу, уважаемые крымчане, побудьте завтра дома. Это праздник, который можно встретить в семейном кругу и вспомнить своих родных и близких, - сказал Аксенов.
По его словам, пройдут возложения венков к мемориалам официальными лицами. Это единственные мероприятия, запланированные на 9 мая.
Глава Крыма поздравил всех с наступающими праздниками и пожелал всем как можно быстрее справиться с инфекцией.
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ИСТОЧНИК KP.RU