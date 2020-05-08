Аксенов призвал крымчан не выходить из дома в День Победы

8 Май 2020 2020-05-08T13:11:50+03:00

По его словам, единственное мероприятие - возложение венков к мемориалам официальными лицами

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В связи с распространением коронавируса глава Крыма Сергей Аксенов призвал жителей полуострова оставаться дома 9 мая, в День Победы.

- Завтра у нас великий праздник - День Победы. Я прошу, уважаемые крымчане, побудьте завтра дома. Это праздник, который можно встретить в семейном кругу и вспомнить своих родных и близких, - сказал Аксенов.

По его словам, пройдут возложения венков к мемориалам официальными лицами. Это единственные мероприятия, запланированные на 9 мая.

Глава Крыма поздравил всех с наступающими праздниками и пожелал всем как можно быстрее справиться с инфекцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU