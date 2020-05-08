В Крыму назвали дату окончания учебного года

8 Май 2020 2020-05-08T13:33:37+03:00

Решения об отмене ЕГЭ и ОГЭ пока нет, дети готовятся к экзаменам

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В образовательных учреждениях Крыма 22 мая завершится учебный год.

- Учебный год в крымских школах закончится 22 мая. Чуть-чуть осталось родителям потерпеть. Старшие классы готовятся к ОГЭ и ЕГЭ, так как пока решения об отмене нет, обсуждается вопрос переноса экзаменов, - сообщила вице-премьер республики Елена Романовская на заседании оперштаба по ситуации с коронавирусом.

Глава Крыма Сергей Аксенов добавил, что отправить детей на месяц на каникулы в начале мая - было бы неправильным решением, поскольку у них впереди три месяца каникул.

Напомним, что дата начала ЕГЭ была назначена на 8 июня, но ее могут скорректировать, учитывая эпидемиологическую ситуацию по всей России.

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ИСТОЧНИК KP.RU