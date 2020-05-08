2020-05-08T13:41:21+03:00
Общество

Больше 200 крымчан за сутки получили штрафы за нарушение режима самозоляции

Составлено 208 административных протокола по статье 20.6.1 за нарушение указа главы республики
Надежда ДАЦЮК
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В Крыму сотрудники правоохранительных органов за сутки выписали 208 штрафов за нарушение режима самоизоляции.

- Составлено 208 административных протокола по статье 20.6.1 за нарушение указа главы республики. 8 административных протоколов по статье 5.35 за нахождение несовершеннолетних лиц без родителей, - сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.

Напомним, режим всеобщей самоизоляции действует в Крыму до 11 мая. А с 12 числа вводится масочный режим - носить маски нужно будет во всех общественных местах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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