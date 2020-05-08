Киев решил переименовать города Крыма на крымскотатарский манер

8 Май 2020 2020-05-08T14:30:50+03:00

На Украине решили вернуться к историческим названиям на полуострове

Изменить размер текста: A A

Киев по-прежнему смотрит на Крым, как на неотъемлемую составляющую часть территории Украины. Поэтому в Верховной раде продолжают решать «крымские вопросы». На этот раз на повестке дня - топонимика полуострова.

Постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич сообщил, что необходимо вернуться к историческим названиям крымских сел и городов. Конкретно, к названиям крымскотатарского народа, который Кориневич назвал коренным населением полуострова.

- Мы надеемся, что как можно скорее Крым вернется под контроль нашего государства под контроль Украины, - заявил постпред несуществующей АРК.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU