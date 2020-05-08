2020-05-08T14:30:50+03:00
Политика

Киев решил переименовать города Крыма на крымскотатарский манер

На Украине решили вернуться к историческим названиям на полуострове
Анна БУГОРКОВА
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Украина продолжает считать Крым своей территорией.Украина продолжает считать Крым своей территорией.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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Киев по-прежнему смотрит на Крым, как на неотъемлемую составляющую часть территории Украины. Поэтому в Верховной раде продолжают решать «крымские вопросы». На этот раз на повестке дня - топонимика полуострова.

Постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич сообщил, что необходимо вернуться к историческим названиям крымских сел и городов. Конкретно, к названиям крымскотатарского народа, который Кориневич назвал коренным населением полуострова.

- Мы надеемся, что как можно скорее Крым вернется под контроль нашего государства под контроль Украины, - заявил постпред несуществующей АРК.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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