2020-05-08T14:20:40+03:00
Общество

В маршрутки Симферополя вернулись контролеры

В режиме повышенной готовности автобусы курсируют утром и вечером
Анна БУГОРКОВА
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Льготный проезд в общественном транспорте все еще отменен.Льготный проезд в общественном транспорте все еще отменен.Фото: Никита ПОЛЬКО
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Власти республики объявили о послаблениях в период самоизоляции и постепенно крымчане возвращаются на свои рабочие места.

К работе приступили контролеры муниципального предприятия «Госавтотранс», сообщил директор компании Игорь Дюков.

На маршруте в две смены утром и вечером трудятся три контролера. Их задача контролировать выдачу билетов пассажирам. Если водитель не обилетел граждан, ему грозит дисциплинарная ответственность.

В период повышенной готовности в Крыму общественный транспорт столицы работает только утром и вечером.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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