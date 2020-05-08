В маршрутки Симферополя вернулись контролеры
Власти республики объявили о послаблениях в период самоизоляции и постепенно крымчане возвращаются на свои рабочие места.
К работе приступили контролеры муниципального предприятия «Госавтотранс», сообщил директор компании Игорь Дюков.
На маршруте в две смены утром и вечером трудятся три контролера. Их задача контролировать выдачу билетов пассажирам. Если водитель не обилетел граждан, ему грозит дисциплинарная ответственность.
В период повышенной готовности в Крыму общественный транспорт столицы работает только утром и вечером.
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ИСТОЧНИК KP.RU