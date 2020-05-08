В Крыму в День Победы увеличат количество полицейских патрулей

8 Май 2020 2020-05-08T15:52:27+03:00

На улицы в праздники выйдут около 1000 сотрудников правопорядка

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Для обеспечения общественного порядка в День Победы на улицы Крыма выйдут около тысячи полицейских патрулей. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

Всего задействуют 962 сотрудника МВД, 480 нарядов, в том числе 162 казака.

- За прошедшие сутки за нарушение самоизоляции сотрудники полиции составили 208 протоколов, и 8 - за нахождение несовершеннолетних на улицах без сопровождения родителей. Кроме того проверку прошли 835 организации, которые начали работать. Нарушения выявлены у двух объектов, - сообщил Гоцанюк.

Всего на территории республики с начала пандемии зарегистрировано 177 случаев COVID-19, с выздоровлением из больниц выписано 44 пациента.

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ИСТОЧНИК KP.RU