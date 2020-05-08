2020-05-08T15:52:27+03:00
Общество

В Крыму в День Победы увеличат количество полицейских патрулей

На улицы в праздники выйдут около 1000 сотрудников правопорядка
Анна БУГОРКОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации КерчиФото: пресс-служба администрации Керчи
Изменить размер текста:

Для обеспечения общественного порядка в День Победы на улицы Крыма выйдут около тысячи полицейских патрулей. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

Всего задействуют 962 сотрудника МВД, 480 нарядов, в том числе 162 казака.

- За прошедшие сутки за нарушение самоизоляции сотрудники полиции составили 208 протоколов, и 8 - за нахождение несовершеннолетних на улицах без сопровождения родителей. Кроме того проверку прошли 835 организации, которые начали работать. Нарушения выявлены у двух объектов, - сообщил Гоцанюк.

Всего на территории республики с начала пандемии зарегистрировано 177 случаев COVID-19, с выздоровлением из больниц выписано 44 пациента.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На майские праздники москвичи чаще всего «изолировались» в Крыму
В крымском загородном доме бизнесмена Быкова проводятся обыски
На горе Клементьева незаконно снесли больше 700 деревьев
В Ялте сбитый пешеход погиб на месте
В Крыму в День Победы увеличат количество полицейских патрулей
В маршрутки Симферополя вернулись контролеры
Киев решил переименовать города Крыма на крымскотатарский манер
Больше 200 крымчан за сутки получили штрафы за нарушение режима самозоляции
В Крыму назвали дату окончания учебного года
В Крыму задержан член запрещенной экстремисткой организации
Аксенов призвал крымчан не выходить из дома в День Победы
Больше 700 крымских ветеранов получат мобильные телефоны в подарок
Крымчане перестали массово скупать медицинские маски
Прибывшие в Крым жалуются, что их не размещают в ялтинском обсерваторе
Разносят вирусы: Аксенов предложил запретить использование кондиционеров в Крыму
Крым будет заливать дождями до конца майских праздников
Трое тяжелых: В Крыму рассказали о состоянии больных коронавирусом
В Крыму около двух тысяч человек находится под меднаблюдением по коронавирусу
Инфекционное отделение Сакской больницы стало обсерватором