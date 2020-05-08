В Ялте сбитый пешеход погиб на месте

8 Май 2020 2020-05-08T15:20:13+03:00

Количество серьезных аварий возросло во время изоляции. Фото: Анастасия ЖУКОВА

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В Ялте под колесами автомобиля 6 мая погиб пешеход. 38-летнего местного жителя, переходившего дорогу в неположенном месте, сбил водитель «ВАЗ 2106».

Как сообщили в пресс-службе крымского ГИБДД, водитель ехал со стороны Ялты в Севастополь. Пешеход переходил проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства вне пешеходного перехода и вне зоны его видимости. В результате ДТП мужчина погиб на месте.

По данным Центра медицины катастроф, за период самоизоляции количество серьезных аварий возросло. Это связано с тем, что на пустых дорогах водители разгоняются до непозволительно высоких скоростей.

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ИСТОЧНИК KP.RU