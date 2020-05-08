В Ялте сбитый пешеход погиб на месте
В Ялте под колесами автомобиля 6 мая погиб пешеход. 38-летнего местного жителя, переходившего дорогу в неположенном месте, сбил водитель «ВАЗ 2106».
Как сообщили в пресс-службе крымского ГИБДД, водитель ехал со стороны Ялты в Севастополь. Пешеход переходил проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства вне пешеходного перехода и вне зоны его видимости. В результате ДТП мужчина погиб на месте.
По данным Центра медицины катастроф, за период самоизоляции количество серьезных аварий возросло. Это связано с тем, что на пустых дорогах водители разгоняются до непозволительно высоких скоростей.
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ИСТОЧНИК KP.RU