На горе Клементьева незаконно снесли больше 700 деревьев

8 Май 2020 2020-05-08T16:04:25+03:00

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На горе Клементьева под Коктебелем незаконно снесли 737 деревьев. Общий ущерб, по оценкам прокуратуры Крыма, составил больше 5 миллионов рублей.

По данным пресс-службы надзорного ведомства, юридическое лицо проводило строительные работы в пределах особо охраняемой природной территории парка «Воздухоплавательный комплекс Узун – Сырт, гора Клементьева».

Компания снесла деревья, однако разрешительная документация на этот вид работ отсутствовала.

Природоохранный прокурор направил в МВД материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании.

После рассмотрения материалов было возбуждено уголовное дело за нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов (ст. 262 УК РФ). Кроме того, проводится доследственная проверка по факту незаконной рубки лесных насаждений.

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ИСТОЧНИК KP.RU