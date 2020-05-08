В крымском загородном доме бизнесмена Быкова проводятся обыски

8 Май 2020 2020-05-08T16:30:53+03:00

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В Красноярске арестовали местного бизнесмена, имеющего недвижимость в Крыму. По данным Следственного комитета РФ, в крымском загородном доме Анатолия Быкова, которого подозревают в убийстве, проводятся обыски.

- Сейчас проводятся, в том числе, обыски по месту жительства Быкова в Красноярске и в его загородном доме в Крыму, - сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По данным следствия, в первой половине 1994 года у 23-летнего члена возглавляемой Быковым преступной группировки Александра Наумова произошел конфликт с Анатолием Быковым в связи с несправедливым, по мнению первого, распределением доходов от совместной деятельности.

Через некоторое время перед машиной Быкова произошел взрыв. Он решил, что это сделал Наумов и его близкий приятель Кирилл Войтенко. Тогда у будущего бизнесмена и возникла идея убить их.

- Организацию преступления он поручил своему хорошему знакомому - Владимиру Татаренкову, который привлек к этому членов возглавляемой им банды. Некоторое время исполнители следили за жертвами, и 24 июля 1994 года в тот момент, когда Наумов и Войтенко на автомобиле двигались по территории Свердловского района краевого центра, непосредственные исполнители убийства - Сергей Бакуров и Владимир Чучков расстреляли их из автомата и пистолета, - сообщили в Следкоме.

Непосредственных исполнителей ранее уже привлекли к уголовной ответственности. Так, Сергей Бакуров приговорен к пожизненному лишению свободы, а Владимиру Чучкову обвинения предъявлено заочно, он находится в розыске. Еще одним организатором убийства оказался Владимир Татаренков. Он и дал показания против Анатолия Быкова.

- На основании собранной доказательственной базы о причастности Быкова к преступлению он был задержан, с ним выполняются следственные и процессуальные действия, - уточнили в Следкоме.

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ИСТОЧНИК KP.RU