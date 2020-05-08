На майские праздники москвичи чаще всего «изолировались» в Крыму
Среди всех российских городов, куда москвичи собирались или еще собираются приехать на майские праздники, в лидерах оказался Симферополь. Именно в этот город жители Москвы чаще всего приобретают билеты.
Рейтинг городов составил сервис путешествий Туту.ру на основе анализа всех авиа и ж/д билетов, которые жители Москвы оформляли на даты с 30 апреля по 16 мая.
В данный момент по всей России действует около 10% рейсов, 2,2% приходятся на вокзал и аэропорт Симферополя. На втором месте после Крыма – Махачкала (1,7%) и Сочи (1,2%).
Также сервис проводил опрос в соцсетях, куда бы хотели поехать на майские праздники россияне, но решили отменить поездку. В лидерах оказались Крым и Сочи.
Напомним, что по всей стране действует режим повышенной готовности из-за коронавируса и необходимость самоизолироваться, выходя из дома лишь в случае крайней необходимости.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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