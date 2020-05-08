2020-05-08T17:24:33+03:00
Общество

На майские праздники москвичи чаще всего «изолировались» в Крыму

Симферополь лидирует по покупке авиа и ж/д билетов жителями столицы
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Среди всех российских городов, куда москвичи собирались или еще собираются приехать на майские праздники, в лидерах оказался Симферополь. Именно в этот город жители Москвы чаще всего приобретают билеты.

Рейтинг городов составил сервис путешествий Туту.ру на основе анализа всех авиа и ж/д билетов, которые жители Москвы оформляли на даты с 30 апреля по 16 мая.

В данный момент по всей России действует около 10% рейсов, 2,2% приходятся на вокзал и аэропорт Симферополя. На втором месте после КрымаМахачкала (1,7%) и Сочи (1,2%).

Также сервис проводил опрос в соцсетях, куда бы хотели поехать на майские праздники россияне, но решили отменить поездку. В лидерах оказались Крым и Сочи.

Напомним, что по всей стране действует режим повышенной готовности из-за коронавируса и необходимость самоизолироваться, выходя из дома лишь в случае крайней необходимости.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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