Представители ЛНР и ДНР могут поступить в крымские вузы по результатам ЕГЭ

14 Май 2020 2020-05-14T15:38:02+03:00

Кроме того, абитуриенты могут сдать и внутренние экзамены в вузе

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Абитуриентов из ДНР и ЛНР, которые будут поступать в крымские вузы в этом году, ждут особые условия.

- Такие выпускники поступают с одной стороны как иностранцы, а с другой - как соотечественники. Они имеют право поступать наравне со всеми по результатам ЕГЭ, но если таковых не имеется, у них есть возможность сдать внутренние экзамены в вузе, - сообщил ответственный секретарь приемной комиссии КФУ Алексей Гусев.

По его словам, для поступающих из ЛНР и ДНР не предусмотрен формат собеседования.

Однако нужно уточнить, что формат собеседования для них не предусмотрен.

Помимо того, в вузе пойдут навстречу абитуриентам, у которых нет технической возможности подать документы и сдать экзамены онлайн.

- Таким ребятам нужно заранее связаться с приемной комиссией по телефону и рассказать о своей ситуации. Тогда мы уже будем как-то подключать местные администрации и все сообща решать, - уточнил Гусев.

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ИСТОЧНИК KP.RU