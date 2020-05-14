Представители ЛНР и ДНР могут поступить в крымские вузы по результатам ЕГЭ
Абитуриентов из ДНР и ЛНР, которые будут поступать в крымские вузы в этом году, ждут особые условия.
- Такие выпускники поступают с одной стороны как иностранцы, а с другой - как соотечественники. Они имеют право поступать наравне со всеми по результатам ЕГЭ, но если таковых не имеется, у них есть возможность сдать внутренние экзамены в вузе, - сообщил ответственный секретарь приемной комиссии КФУ Алексей Гусев.
По его словам, для поступающих из ЛНР и ДНР не предусмотрен формат собеседования.
Однако нужно уточнить, что формат собеседования для них не предусмотрен.
Помимо того, в вузе пойдут навстречу абитуриентам, у которых нет технической возможности подать документы и сдать экзамены онлайн.
- Таким ребятам нужно заранее связаться с приемной комиссией по телефону и рассказать о своей ситуации. Тогда мы уже будем как-то подключать местные администрации и все сообща решать, - уточнил Гусев.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU