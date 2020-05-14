Задержанный сотрудниками ФСБ экс-руководитель «Крымавтотранса» будет ждать суда дома

14 Май 2020 2020-05-14T19:23:44+03:00

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Бывший директор «Крымавтотранса» Игорь Коробчук, задержанный ФСБ по подозрению в присвоении и растрате 5 миллионов рублей из госбюджета, будет ждать сидеть на время следствия под домашним арестом.

- В качестве меры пресечения избрали домашний арест из-за состояния здоровья, - сообщил КП-Крым информированный источник.

Напомним, в отношении Игоря Коробчука возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). По информации пресс-службы УФСБ по РК и Севастополю, он, возглавляя госпредприятие «Крымавтотранс», выписывал себе и другим менеджерам весьма и весьма большие премии безо всякого на то повода: финансово-экономические показатели «Крымавтотранса» оставляли желать лучшего. В общей сложности Коробчук, по версии следствия, выписал себе премий на 5 миллионов рублей. Следствие по делу продолжается.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/779136" frameborder="0"></iframe> ФСБ задержала бывшего директора «Крымавтотранса».Оперативное видео УФСБ по РК и г. Севастополю

ИСТОЧНИК KP.RU