Медикам и соцработникам Крым продлили льготный проезд
В Крыму до конца года продлили бесплатный проезд в общественном транспорте для медиков, социальных работников и сотрудников Роспотребнадзора.
Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, проезд будет бесплатным как в городском, так и пригородном транспорте.
- Транспортникам перевозку этой категории компенсировать. Госсовет поддержит эти меры, - добавил Аксенов.
Напомним, что ранее льготный проезд для этих категорий крымчан ввели до 31 мая.
При этом для льготников Крыма бесплатный проезд в общественном транспорте отменен до 1 июня.
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ИСТОЧНИК KP.RU