Медикам и соцработникам Крым продлили льготный проезд

18 Май 2020 2020-05-18T12:49:26+03:00

А вот льготникам отменили бесплатный проезд до конца мая. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Бесплатно можно ездить как в городских, так и в пригородных автобусах

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В Крыму до конца года продлили бесплатный проезд в общественном транспорте для медиков, социальных работников и сотрудников Роспотребнадзора.

Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, проезд будет бесплатным как в городском, так и пригородном транспорте.

- Транспортникам перевозку этой категории компенсировать. Госсовет поддержит эти меры, - добавил Аксенов.

Напомним, что ранее льготный проезд для этих категорий крымчан ввели до 31 мая.

При этом для льготников Крыма бесплатный проезд в общественном транспорте отменен до 1 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU