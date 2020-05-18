2020-05-18T16:03:27+03:00
Происшествия

В Севастополе прошел суд по делу резонансного убийства в баре

Отца двоих малолетних детей Олега Сытника убили за отказ плясать лезгинку
Надежда ДАЦЮК
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У Олега Сытника было двое детей. Фото: личный архивУ Олега Сытника было двое детей. Фото: личный архив
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В городском суде Севастополя 18 мая прошло заседание по делу о резонансном убийстве, произошедшем в баре «Бенефис».

Юсупа Шамсудинова обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 (хулиганство), п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений), передает ForPost.

Напомним, что драка произошла в феврале 2019 года в караоке-баре на проспекте Октябрьской революции. Конфликт развязали три вооруженных мужчины, в результате один из посетителей погиб, еще двое пострадали.

По данным следствия, дебоширы зашли в бар и спровоцировали одного из отдыхающих на конфликт. Они сказали, чтобы турист Олег Сытник сплясал лезгинку. После этого завязалась драка. Обвиняемый Шамсудинов Шамсудинов достал принесенный с собой нож и нанес смертельные удары Сытнику в грудь. Потом нападавшие скрылись. Ножевые ранения получил и звукооператор, работавший в ту ночь в баре, он пытался разнять драку. Сергея Подгорнова удалось спасти.

Шамсудинов на суде сказал, что признает свою вину, но лишь частично. Он не согласился, что совершил действия из хулиганства. Обвиняемый отметил, что готов помогать семье погибшего Сытника и попросил его не судить как «лицо кавказской национальности».

- Я прошу не относиться предвзято ко мне и однобоко рассматривать дело. По закону я согласен, но прошу также учесть, что Сытник был боксер, Подгорнов борец, а Харченко – интриган. Исподтишка пивным бокалом по голове – и после этого я не виноват, - изложил свою позицию Шамсудинов.

Как сообщил судья Игорь Кожевников, приговор будет объявлен в среду 20 мая, в 14.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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