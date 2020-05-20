2020-05-20T11:06:44+03:00
Общество

В ближайшее время для крымских детей могут открыть «Артек»

Однако пока не все корпуса будут готовы принять воспитанников
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В ближайшее время в Крыму могут открыть международный детский центр «Артек». Правда, отдыхать в нем смогут только местные дети, сообщил глава РК Сергей Аксенов.

- У нас есть образцовые лагеря - «Артек». На сегодняшний день он в состоянии принять определенное количество небольших смен. Мы подготовили письмо. По отдельному формату примем решение до 26 мая, в случае, если федеральный центр (даст) такую возможность по «Артеку». Мы говорим о крымских детях, - сообщил Аксенов.

Глава Крыма также сообщил, что ему поступают звонки от губернаторов из Мурманской, Магаданской областей и других регионов России.

- Обнадеживать не имею морального права, поскольку не понимаю, какая будет ситуация. Сказать вам - это дать надежду, - отмечает Аксенов.

Глава Крыма добавил, что не все лагеря «Артека» смогут принять детей в ближайшее время, потому что не в полной мере подготовлены к этому. По его словам, крымских детей можно будет отправить в лагерь с 1 июня при условии, что не будет «взрывных ситуаций».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Роспотребнадзор: Уровень заболеваемости коронавирусом в Крыму продолжает расти
В ближайшее время для крымских детей могут открыть «Артек»
В Крыму под наблюдением медиков по коронавирусу находится чуть больше тысячи человек
До конца недели в Крыму будут идти дожди
В Крыму за последние сутки зарегистрирован только один новый случай заражения коронавирусом
В Керчи проложат дорогу к форту Тотлебена
«Прекратите баловаться!»: В Саках вандалы сняли «свежую» плитку на набережной
Погода в Крыму на 20 мая: без осадков и тепло +26
В Симферополе и Севастополе 20 мая частично отключат электричество
Выйдя из режима самоизоляции, россияне начали раскупать палатки и надувные лодки
В Минздраве РФ рассказали, когда возьмут под контроль коронавирус
В Ялте поймали гастарбайтера, который жил в автомобиле и воровал крышки люков
Эксперт рассказал, что нужно сделать, чтобы российские дороги были лучше
Стало известно, когда начнут ездить автобусы в Севастополь и обратно
Путин возложил на правительство ответственность за выплаты медработникам
В Крыму возобновлено движение пригородных электричек
Как в Симферополь тянут воду из Ивановского водозабора
Больница Бахчисарая осталась без света из-за аварии
В Крыму полицейские крышевали притон интимных услуг
Китайцы отправили в Крым 50 тысяч защитных масок
Возможность старта курортного сезона в Крыму 2020 обсудят 26 мая
Нарушителей масочного режима в Крыму будут поджидать казаки
За нарушение масочного режима в Крыму составлено 48 протоколов