В ближайшее время для крымских детей могут открыть «Артек»

20 Май 2020 2020-05-20T11:06:44+03:00

Однако пока не все корпуса будут готовы принять воспитанников

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В ближайшее время в Крыму могут открыть международный детский центр «Артек». Правда, отдыхать в нем смогут только местные дети, сообщил глава РК Сергей Аксенов.

- У нас есть образцовые лагеря - «Артек». На сегодняшний день он в состоянии принять определенное количество небольших смен. Мы подготовили письмо. По отдельному формату примем решение до 26 мая, в случае, если федеральный центр (даст) такую возможность по «Артеку». Мы говорим о крымских детях, - сообщил Аксенов.

Глава Крыма также сообщил, что ему поступают звонки от губернаторов из Мурманской, Магаданской областей и других регионов России.

- Обнадеживать не имею морального права, поскольку не понимаю, какая будет ситуация. Сказать вам - это дать надежду, - отмечает Аксенов.

Глава Крыма добавил, что не все лагеря «Артека» смогут принять детей в ближайшее время, потому что не в полной мере подготовлены к этому. По его словам, крымских детей можно будет отправить в лагерь с 1 июня при условии, что не будет «взрывных ситуаций».

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ИСТОЧНИК KP.RU