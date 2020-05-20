В ближайшее время для крымских детей могут открыть «Артек»
В ближайшее время в Крыму могут открыть международный детский центр «Артек». Правда, отдыхать в нем смогут только местные дети, сообщил глава РК Сергей Аксенов.
- У нас есть образцовые лагеря - «Артек». На сегодняшний день он в состоянии принять определенное количество небольших смен. Мы подготовили письмо. По отдельному формату примем решение до 26 мая, в случае, если федеральный центр (даст) такую возможность по «Артеку». Мы говорим о крымских детях, - сообщил Аксенов.
Глава Крыма также сообщил, что ему поступают звонки от губернаторов из Мурманской, Магаданской областей и других регионов России.
- Обнадеживать не имею морального права, поскольку не понимаю, какая будет ситуация. Сказать вам - это дать надежду, - отмечает Аксенов.
Глава Крыма добавил, что не все лагеря «Артека» смогут принять детей в ближайшее время, потому что не в полной мере подготовлены к этому. По его словам, крымских детей можно будет отправить в лагерь с 1 июня при условии, что не будет «взрывных ситуаций».
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ИСТОЧНИК KP.RU