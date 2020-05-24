Муфтий Крыма поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

24 Май 2020 2020-05-24T09:36:36+03:00

Из-за коронавируса сегодняшний праздник пройдет не так, как в минувшие годы

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Муфтий Крыма хаджи Эмирали Аблаев поздравил мусульман с окончанием священного месяца Рамадан — праздником Ураза-байрам.

Он отметил, что в этом году Ураза-байрам пройдет не так, как в минувшие годы, из-за пандемии коронавируса. Тем не менее молитвы верующих в этот день будут все так же сильны.

- Надеюсь, что скоро мы вернемся в нашу тертипке, праздничные молитвы, пятничные молитвы. И если Бог дарует нам, вся наша мечеть будет в молитву на праздник жертвы, - написал муфтий на своей странице в Facebook.

Эмирали Аблаев добавил, что сегодняшний праздник — это радость в сердце для каждого мусульманина.

- Сегодня мы отмечаем великий праздник, не забудем тех, кто нуждается в нашем внимании, помощи и заботе. Да хранит нас Аллах и наших людей от мира и защитит нас и наших людей от мира! - заключил хаджи Эмирали Аблаев

Напомним, из-за угрозы короновируса в этом году Ураза-байрам пройдет без традиционных массовых молитв.

ИСТОЧНИК KP.RU