2020-05-24T10:21:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Хроники коронавируса: За сутки в Крыму заболели 14 человек

Из них 11 случаев — это очаг на стройплощадке в Симферополе
Степан ОСТИНОВ
Поделиться:
Двое заболевших - в Ялте.Двое заболевших - в Ялте.
Изменить размер текста:

За последние сутки в Крыму короновирусной инфекции заболели 14 человек, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на оперативном штабе по противодействию коронавирусу.

- Из 14 заболевших 11 человек — это очаг инфекции на стойплощадке в Симферополе. В замкнутом периметре, сейчас выявляем контакты, чтобы принять необходимые меры. Есть еще один подтвержденный случай в Симферополе и 2 заболевших — в Ялте, - рассказал Сергей Аксенов.

Итого в Крыму зарегистрировано 340 случаев заражения коронавирусной инфекцией за весь период наблюдения.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Крыму готовят новые койко-места для зараженных коронавирусом
Хроники коронавируса: За сутки в Крыму заболели 14 человек
Муфтий Крыма поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Погода в Крыму на 24 мая: переменная облачность и тепло до +19
Сотни машин и людей: Крымчане ринулись на маковые поля за красивыми фотографиями
Мужчина провел 5 часов на дне реки под Судаком, его вытащили спасатели
Правда глаза колет: Глава Крыма объяснил, почему Украина и США не стали участвовать в заседании Совбеза ООН по Крыму
В крымских гостиницах сохранилось более 40% брони на этот сезон
Роспотребнадзор о ситуации с коронавирусом в Крыму: Количество проводимых тестов увеличилось вдвое
Полицейские в Крыму сопроводили домой 19 пенсионеров, нарушивших самоизоляцию
Без причины едут: В Крым не пустили рекордное количество автомобилей