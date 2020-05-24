Хроники коронавируса: За сутки в Крыму заболели 14 человек

24 Май 2020 2020-05-24T10:21:09+03:00

Из них 11 случаев — это очаг на стройплощадке в Симферополе

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За последние сутки в Крыму короновирусной инфекции заболели 14 человек, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на оперативном штабе по противодействию коронавирусу.

- Из 14 заболевших 11 человек — это очаг инфекции на стойплощадке в Симферополе. В замкнутом периметре, сейчас выявляем контакты, чтобы принять необходимые меры. Есть еще один подтвержденный случай в Симферополе и 2 заболевших — в Ялте, - рассказал Сергей Аксенов.

Итого в Крыму зарегистрировано 340 случаев заражения коронавирусной инфекцией за весь период наблюдения.

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ИСТОЧНИК KP.RU