В Крыму готовят новые койко-места для зараженных коронавирусом

24 Май 2020 2020-05-24T11:28:52+03:00

Эти места займут больные covod-19 с легкой формой течения и без осложнений

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В Крыму готовят дополнительные койко-места для зараженных короновирусной инфекцией, у которых болезнь протекает в легкой форме, сообщила вице-премьер Крыма Елена Романовская.

- Министерство здравоохранения Республики Крым приняло решение развернуть дополнительный коечный фонд для тех, у кого диагностировали коронавирус. Койки будут предназначены для больных с легкой формой заражения, без осложнений. Это нужно для того, чтобы в последующем, если количество зараженных будет расти, койки с заболевшими covod-ом не снимали с аппаратов искусственной вентиляции легких, - рассказала Елена Романовская.

Сейчас в Крыму зарегистрировано 340 случаев заражения коронавирусом. В стационаре находится 180 человек, 153 — уже выздоровели и выписаны.

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ИСТОЧНИК KP.RU