2020-05-24T11:28:52+03:00
Коронавирус Covid-19

В Крыму готовят новые койко-места для зараженных коронавирусом

Эти места займут больные covod-19 с легкой формой течения и без осложнений
Степан ОСТИНОВ
Поделиться:
В Республике уже 340 случаев заражения коронавирусом.В Республике уже 340 случаев заражения коронавирусом.
Изменить размер текста:

В Крыму готовят дополнительные койко-места для зараженных короновирусной инфекцией, у которых болезнь протекает в легкой форме, сообщила вице-премьер Крыма Елена Романовская.

- Министерство здравоохранения Республики Крым приняло решение развернуть дополнительный коечный фонд для тех, у кого диагностировали коронавирус. Койки будут предназначены для больных с легкой формой заражения, без осложнений. Это нужно для того, чтобы в последующем, если количество зараженных будет расти, койки с заболевшими covod-ом не снимали с аппаратов искусственной вентиляции легких, - рассказала Елена Романовская.

Сейчас в Крыму зарегистрировано 340 случаев заражения коронавирусом. В стационаре находится 180 человек, 153 — уже выздоровели и выписаны.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Крыму готовят новые койко-места для зараженных коронавирусом
Хроники коронавируса: За сутки в Крыму заболели 14 человек
Муфтий Крыма поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Погода в Крыму на 24 мая: переменная облачность и тепло до +19
Сотни машин и людей: Крымчане ринулись на маковые поля за красивыми фотографиями
Мужчина провел 5 часов на дне реки под Судаком, его вытащили спасатели
Правда глаза колет: Глава Крыма объяснил, почему Украина и США не стали участвовать в заседании Совбеза ООН по Крыму
В крымских гостиницах сохранилось более 40% брони на этот сезон
Роспотребнадзор о ситуации с коронавирусом в Крыму: Количество проводимых тестов увеличилось вдвое
Полицейские в Крыму сопроводили домой 19 пенсионеров, нарушивших самоизоляцию
Без причины едут: В Крым не пустили рекордное количество автомобилей