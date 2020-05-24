В Крыму готовы к снятию первого этапа ограничений из-за коронавируса
Вчера в Крыму протестировали на коронавирусную инфекцию 1346 человек, таким образом достигнув нужных показателей для снятия первого этапа ограничений Роспотребнадзора.
- Вчера, 23 мая, в Республике Крым был достигнут нормативный показатель тестирования на коронавирус, который по регламенту необходим для снятия первого этапа (ограничений, связанных с коронавирусом. - Ред.). В настоящее время у нас показатель на уровне 73 теста на 100 тысяч населения региона за одни сутки. При этом нормативный показатель для снятия ограничений — 70 тестов в день. - рассказала глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
Из 1346 человек, которые сдали вчера тест на коронавирус, 40% - это лица трудоспособного возраста.
Всего на сегодняшний деть в РК подтвердили коронавирус у 340 пациентов, выздоровели 153 человека. Умерло от covid-19 в Крыму 9 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU