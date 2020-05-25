Погода в Крыму на 25 мая: переменная облачность и тепло до +19
25 мая на Крымском полуострове ожидается чрезвычайная пожарная опасность, действует и штормовое предупреждение.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +17…+19°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Во второй половине дня небольшой дождь. Ветер днем южный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +16…+18°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +17…+19°.
В Керчи переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер днем северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +18…+20°.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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