На Лысой горе в Крыму застряли два туриста
Прогулка на Лысую гору закончилась вызовом спасателей: двое мужчин забрались на скалу, а спуститься обратно не смогли.
Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РК, 24 мая в 13.24 в службу спасения пришло сообщение о помощи: два туриста застряли на скале горы Лысая в районе поселка Орджоникидзе. К месту происшествия выехало 4 отряда.
Один из застрявших сумел спуститься самостоятельно, второго же пришлось эвакуировать. После спасения с путешественниками провели профилактическую беседу о правилах безопасности в горах.
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ИСТОЧНИК KP.RU