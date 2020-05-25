На Лысой горе в Крыму застряли два туриста

25 Май 2020 2020-05-25T12:02:01+03:00

Туристическая прогулка на Лысую гору закончилась вызовом спасателей. Фото: официальный сайт МЧС России по РК.

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Прогулка на Лысую гору закончилась вызовом спасателей: двое мужчин забрались на скалу, а спуститься обратно не смогли.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РК, 24 мая в 13.24 в службу спасения пришло сообщение о помощи: два туриста застряли на скале горы Лысая в районе поселка Орджоникидзе. К месту происшествия выехало 4 отряда.

Один из застрявших сумел спуститься самостоятельно, второго же пришлось эвакуировать. После спасения с путешественниками провели профилактическую беседу о правилах безопасности в горах.

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ИСТОЧНИК KP.RU