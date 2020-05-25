Режим дистанционного обучения в Крыму планируют продлить
Режим дистанционного обучения планируют продлить в новом году. Об этом на заседании оперативного штаба по профилактике коронавируса сообщил Глава Республики Сергей Аксенов.
- Невозможно сказать точно, каким будет новый учебный год. Если смотреть на заявления министров, дистанционное обучение могут продлить до конца 2020 года. Подготовка должна быть на высшем уровне, - подчеркнул он.
Напомним, в конце марта все образовательные учреждения закрылись в целях профилактики коронавируса, а работа с обучающимися перешла на дистанционный режим.
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ИСТОЧНИК KP.RU