2020-05-25T12:40:34+03:00
Общество

Режим дистанционного обучения в Крыму планируют продлить

Система образования должна быть готова к этому формату, считает глава РК
Анастасия ГОНЧАРОВА
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В Крыму планируют продлить режим дистанционного обучения.В Крыму планируют продлить режим дистанционного обучения.Фото: Надежда ДАЦЮК
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Режим дистанционного обучения планируют продлить в новом году. Об этом на заседании оперативного штаба по профилактике коронавируса сообщил Глава Республики Сергей Аксенов.

- Невозможно сказать точно, каким будет новый учебный год. Если смотреть на заявления министров, дистанционное обучение могут продлить до конца 2020 года. Подготовка должна быть на высшем уровне, - подчеркнул он.

Напомним, в конце марта все образовательные учреждения закрылись в целях профилактики коронавируса, а работа с обучающимися перешла на дистанционный режим.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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