В районе поселка Зуя снова изменили схему движения

25 Май 2020 2020-05-25T13:57:19+03:00

Пока участок улицы Речной на ремонте, жители могут выехать из поселка по дороге на Крымскую розу. Фото: пресс-служба крымского отделения компании АО «ВАД» / Facebook

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В районе поселка Зуя изменили схему движения, сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь крымского отделения компании АО «ВАД» Григорий Назаров.

Соединяющуюся с трассой Таврида улицу Речную перекрыли для того, чтобы уложить асфальт. Пока участок на ремонте, жители могут выехать из поселка по дороге на Крымскую розу. А до Симферополя можно добраться по Т-образному перекрестку, что на окраине Зуи.

- Движение на полное развитие в районе Зуи будет открыто в сентябре в рамках запуска транспорта по четырем полосам Тавриды до Севастополя, - сообщил Григорий Назаров.

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ИСТОЧНИК KP.RU