В районе поселка Зуя снова изменили схему движения
В районе поселка Зуя изменили схему движения, сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь крымского отделения компании АО «ВАД» Григорий Назаров.
Соединяющуюся с трассой Таврида улицу Речную перекрыли для того, чтобы уложить асфальт. Пока участок на ремонте, жители могут выехать из поселка по дороге на Крымскую розу. А до Симферополя можно добраться по Т-образному перекрестку, что на окраине Зуи.
- Движение на полное развитие в районе Зуи будет открыто в сентябре в рамках запуска транспорта по четырем полосам Тавриды до Севастополя, - сообщил Григорий Назаров.
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ИСТОЧНИК KP.RU