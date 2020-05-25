2020-05-25T16:43:15+03:00
Происшествия

Житель Евпатории после шести неудачных краж решил попытать счастья в седьмой раз

Счастье не улыбнулось, зато улыбнулись росгвардейцы
Анастасия ГОНЧАРОВА
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В Евпатории местный житель после шести неудачных краж решил, что седьмая будет поудачней. Фото: пресс-служба Росгвардии.В Евпатории местный житель после шести неудачных краж решил, что седьмая будет поудачней. Фото: пресс-служба Росгвардии.
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Житель Евпатории за свои 37 лет успел заработать шесть судимостей за кражу и решился на седьмую попытку в надежде, что повезет. Но не получилось.

Его задержали с неоплаченным товаром в одном из супермаркетов курортного города. Только в этом магазине он успел украсть продукты и спиртное дважды. Мужчину задержали сотрудники Росгвардии.

Евпаторийца передали полиции, следователи выясняют все обстоятельства дела, передает пресс-служба Росгвардии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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